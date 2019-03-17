В России разыгрался нешуточный скандал вокруг девочки, написавшей Путину

В России односельчане затравили семью девочки из деревни Томсино Псковской области, которая в декабре 2018 года в письме попросила у президента Владимира Путина помощи.

Об этом сообщает Znak.com.

В письме президенту Тася Перчикова пожаловалась, что единственную в Томсино школу закрыли и теперь ей приходится ездить каждый день в соседнюю деревню. А мама работает санитаркой в две смены за 12 тыс. рублей. Девочка попросила мотоблок и мини-трактор.

"Маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил. Моей маме тяжело. Я буду вам очень благодарна, если вы мне позвоните, и я смогу вам сама все рассказать", - написала она.

Но президент Тасе так и не ответил. После новогодних праздников семья получила письмо из комитета по социальной защите Псковской области - чиновники ответили, что помочь "не представляется возможным".

В России про девочку узнали, когда ее письмом заинтересовались журналисты. После публикации в СМИ чиновники Псковской области заявили, что все же намерены предложить Перчиковой заключить социальный контракт на покупку мини-трактора. Однако потом отказались - денег в бюджете нет.

К тому же у семьи нет регистрации в Псковской области. Они переехали из Санкт-Петербурга, когда не стало денег на съемную квартиру. Из-за бюрократических проволочек семья до сих пор зарегистрирована в Петербурге.

А живущий по соседству от Перчиковых глава Себежского района Леонид Курсенков заявил, что семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности: "У нас в районе 19 тысяч населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права".

В то же время простые люди стали присылать Перчиковым посылки с детскими вещами и канцелярскими принадлежностями, переводить небольшие пожертвования, помогали благотворительные фонды. В итоге набралось около 90 тыс. рублей. На эти деньги семья купила технику для огорода, учебники, одежду и лекарства (все чеки Перчиковы предоставили журналистам).

Однако, это очень обозлило односельчан семьи.

"Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила. Дети в селе перестали со мной дружить и стали вести себя как будто враги. Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и ржать", - рассказала Тася.

Ее обвинили в воровстве, а семью - в мошенничестве. В итоге мама девочки Елена с полученных пожертвований оплатила дочери дистанционное обучение в одной из московских школ.

Больше всего односельчан возмутило то, что благотворительный фонд подарил Тасе ноутбук. По словам Елены Перчиковой, бывшие подружки ее дочери создали "ВКонтакте" фейковый аккаунт и от лица мальчика стали переписываться с Тасей. Ей писали, что она красивая и он хотел бы с ней встречаться, а также выпрашивали обнаженные фотографии. Девочка прислала снимок, и его растиражировали по всем пабликам, связанным с Себежским районом.

Елене Перчиковой эту фотографию прислала незнакомая односельчанка со словами "полюбуйтесь, какие фотографии ваша дочь присылает взрослым парням". Затем женщина добавила:

"Будьте такими же, как и все. Просто у нас все живут как могут и никто ничего не просит, т. к. это бесполезно, потому что закидают камнями".

Также Елене однажды позвонили с незнакомого номера и сказали, что "если ты не понимаешь одного раза, в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха".

Сейчас Перчиковы планируют уехать из Томсино, но пока нет денег на съем нового дома. Елена Перчикова была вынуждена уволиться из больницы - коллеги стали писать на нее жалобы на имя главврача. По словам женщины, коллеги также объясняли свое поведение тем, что ее дочь решила попросить президента о помощи: "Всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?".

"Эта Ленка рассказывает журналистам, что получает в больнице за смену 5600 в месяц. Ну и что? Моя жена получает столько же, но что-то нам трактора и ноутбуки в подарок не присылают из-за этого. А у этой хватает наглости просить что-то. Ладно, тебе подарили что-то - так нужно быть человеком, делись с соседями! Тебе что, одной эти деньги нужны? Возомнила о себе невесть что! Нам всем сейчас тяжело живется", - заявил один из жителей Томсино по имени Сергей.

По его словам, односельчане правильно сделали, поставив Перчиковых на место: "Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с манатками не уехала".

Еще одна жительница деревни сообщила журналистам, что лично не знакома с Перчиковыми, но от дочери знает, что "Тася та еще выскочка и проучили ее поделом".

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