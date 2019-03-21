В Кремле придумали хитрый план для вечного правления Путина

Президент РФ Владимир Путин может пойти на полную "перезагрузку" структуры российского государства, чтобы сохранить свою власть.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, уйти от власти для главы Кремля будет слишком рискованно для его профессиональной безопасности. Он не верит, что ему обеспечат безопасность.

"Он понимает, что гораздо более вероятным будет сюжет, при котором на него и свалят все действительные и мнимые вины за то, что происходило. Так устроена советская модель: Хрущев все валит на Сталина, Брежнев все валит на Хрущева, Горбачев - на Брежнева, а Путин - на "лихие 90-е", - пояснил эксперт.

Орешкин отметил, что вопрос состоит в том, как Путину остаться во власти.

"Можно было бы организовать что-то вроде военной диктатуры, плюнуть на все конституционные условности и организовать что-то вроде режима "черных полковников" в Греции или военного режима в латиноамериканских странах. Но это не красиво. А Путин не любит некрасивых решений", - заявил он.

"Поэтому гораздо более рационально - и об этом уже три года говорят наблюдатели в России, в том числе и я - создать новую территориальную структуру с новым государством, новой конституцией, новыми выборами и новым президентом, имя которого будет прежним - Владимир Владимирович Путин", - заключил политолог.

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