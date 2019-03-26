В России приняли странное решение по Украине из-за собственного фейка

В России открыли уголовное производство по факту собственного фейка про тюрьму СБУ.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.

"СК возбудил уголовное дело после появления информации о тайных тюрьмах на Украине. С апреля 2014 года участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ размещали и в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных людей, в том числе местных жителей, при отсутствии законных оснований", - говорится в сообщении.

По данным следственного комитета РФ, якобы люди содержались в нечеловеческих условиях, в частности, сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Якобы жертвами пыток стали не менее 300 человек.

Как сообщал "Апостроф", якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.