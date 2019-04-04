Российское топ-СМИ оскандалилось с картой Украины: фото

Крупный российский телеканал "Дождь", который до недавнего времени позиционировался как оппозиционный действующей кремлевской власти, опубликовал карту Украины, где отсутствует не только оккупированный Крым, но и ОРДЛО.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов у себя в Facebook, сославшись на карту голосования украинцев на выборах президента, опубликованную телеканалом.

Он отметил, что в случае с Крымом такое изображение можно было бы оправдать требованиями российского "законодательства", запрещающего изображения Крыма украинским, однако территории Донбасса Россия "собственными" не признавала.

"Телеканал Дождь, ладно Крым - там вы хоть подписанными Путиным актами можете прикрыться, а отдельные районы Донецкой и Луганской области, скажите, вы тоже уже пририсовываете к России на своих инфографиках? Мы что-то пропустили?", - отметил журналист.

Как сообщал Апостроф, ранее Россия свернула идею раздачи паспортов РФ населению на оккупированной части Донбасса из-за неожиданных результатов первого тура выборов президента Украины. Таким образом в РФ приняли решение самоустраниться от попыток влияния на результаты выборов в Украине.