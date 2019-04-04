РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 апреля

15:31
​"Укрзализныця" завела себе дронов -"шпионов": опубликовано видео
15:30
В образе Зорро: Олег Винник презентовал юмористический клип
15:27
Российское топ-СМИ оскандалилось с картой Украины: фото
15:22
У Порошенко сделали громкое заявление о прохождении медэкспертизы перед дебатами
15:08
Гибель бойцов с позывными "Ведьма" и "Дед": появилось видео боя, снятое незадолго до их смерти
15:08
Умер легендарный советский режиссер
15:04
Сборная Украины добилась прогресса в мировом футбольном рейтинге
15:00
Голливудская звезда перенесла операцию по удалению груди
14:51
Появились новые подробности шокирующей истории с "мумией" бабушки в Днепре
14:41
В Украине выпустили игрушечных джедаев Зеленского и Порошенко: опубликовано фото
14:30
Галкин опубликовал видео с Путиным и Порошенко
14:24
В ЕС приняли печальное для Путина решение по газопроводу в обход Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Российское топ-СМИ оскандалилось с картой Украины: фото

четверг, 04 апреля 2019, 15:27

Крупный российский телеканал "Дождь", который до недавнего времени позиционировался как оппозиционный действующей кремлевской власти, опубликовал карту Украины, где отсутствует не только оккупированный Крым, но и ОРДЛО.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов у себя в Facebook, сославшись на карту голосования украинцев на выборах президента, опубликованную телеканалом.

Он отметил, что в случае с Крымом такое изображение можно было бы оправдать требованиями российского "законодательства", запрещающего изображения Крыма украинским, однако территории Донбасса Россия "собственными" не признавала.

"Телеканал Дождь, ладно Крым - там вы хоть подписанными Путиным актами можете прикрыться, а отдельные районы Донецкой и Луганской области, скажите, вы тоже уже пририсовываете к России на своих инфографиках? Мы что-то пропустили?", - отметил журналист.

Как сообщал Апостроф, ранее Россия свернула идею раздачи паспортов РФ населению на оккупированной части Донбасса из-за неожиданных результатов первого тура выборов президента Украины. Таким образом в РФ приняли решение самоустраниться от попыток влияния на результаты выборов в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: