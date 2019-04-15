Россия и НАТО: в Кремле пригрозили "катастрофой для человечества"

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вооруженный конфликт с НАТО станет "катастрофой для всего человечества".

Соответствующее заявление опубликовали российские СМИ.

По словам Грушко, сотрудничество по гражданской и военной линии с НАТО было полностью остановлено, поскольку: "Москва пока что не видит признаков того, что в НАТО знают, как выходить из глухого тупика, который возник в отношениях с РФ".

Также Грушко заявил, что Североатлантический Альянс якобы "зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Москвой, отношения напоминают те, которые были в период "холодной войны".

В то же время, замглавы МИД РФ отметил, что вооруженный конфликт с НАТО станет "катастрофой для всего человечества", "все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет", хотя, по его словам, "риск непреднамеренных инцидентов в нынешней ситуации возрос".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Россия и НАТО официально прекращают сотрудничество по гражданской и военной линиям.