В России пригрозили Украине вечной войной

Скандальный российский политик и депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Украины якобы обречена на "вечную войну".

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Жириновский возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским. Именно поэтому, по его словам, российско-украинский конфликт не имеет шансов на прекращение.

"Армии украинской позор! Русским в Украине позор! Сдались все предатели, власовцы все, предали русскую идею! Вас заставили быть украинцами! Выучили украинский язык, теперь за гривню эту продаете все! И стреляют русские в русских! И снова будут это делать, потому что выросло поколение уже, 30 лет почти, они уже вообще не знают, что такое СССР и Россия. Им вбили в голову, что Россия враг. Еще пройдет 30 лет — все, это будет вечная война. Вражда, не думайте о мире. Там будет всегда вражда, война", — сказал Жириновский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 марта Владимир Жириновский внес в Госдуму законопроект о непризнании тогда еще не проведенных выборов в Украине.