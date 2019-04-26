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В России пылает известный военный завод: фото и видео масштабного пожара

пятница, 26 апреля 2019, 17:44
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Фото: соцсети

В Красноярске (Россия) произошел масштабный пожар в одном из цехов крупного оборонного завода "Красмаш", из-за чего загорелась крыша здания.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

На данный момент площадь возгорания не уточняется. Также нет информации о пострадавших и погибших.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в 19.53 по местному времени поступила информация о возгорании кровли производственного корпуса.

Известно, что возгорание возникло на складе холодильников с готовой продукцией. При этом, уточняется, что производственным цехам ничего не угрожает - сотрудники завода и представители МЧС обезопасили помещения "Красмаша".

Очевидцы в соцсетях сообщают, что столб дыма можно заметить из различных частей города.

"Прямо сейчас в Красноярске горит легендарный Красмаш — один из столпов российской оборонки, уже обрушилась кровля. А в нескольких километрах в этот же самый момент выступает Дельфин. Да, тот самый Дельфин. Мы обязательно встретимся, слышишь меня?" – прокомментировали ЧП в Telegram-канале Mash.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Москве вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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