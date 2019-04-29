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В Беларуси задержали одного из ближайших соратников Лукашенко

понедельник, 29 апреля 2019, 21:15
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Сотрудники комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержали Андрея Втюрина, заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности президента страны Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание "Наша Нива" со ссылкой на собственные источники.

Как утверждается, высокопоставленный силовик был задержан неделю назад. Детали пока неизвестны, источники говорят, что за взятки.

Втюрин работал в службе безопасности Лукашенко с 1995 года, а с 2007 по 2014 год возглавлял ее. После этого он перешел на работу в Совет безопасности страны.

Белорусские СМИ называли Втюрина одним из самых влиятельных людей в государстве.

При этом Telegram канал "Незыгарь" утверждает, что подлинной причиной задержания Втюрина стали якобы его "связи с Москвой" на фоне обострения отношений между Россией и Белоруссией. Подтверждения этой информации пока нет.

На фото Втюрин - справа за Лукашенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился приостановить работу транзитного газопровода, поставляющего газ из России в страны Европы, для его капитального ремонта.

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