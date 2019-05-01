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По всей России силовики массово арестовывают протестующих: фото и видео

среда, 01 мая 2019, 16:45
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В среду, 1 мая, в городах России прошло больше ста акций, как посвященных Дню труда, так и пародирующих их "Монстраций": во многих местах они закончились задержаниями участников.

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, в Петербурге участников начали задерживать еще до шествия. Около 7:30 полиция задержала участника "Бессрочного протеста" Романа Самойлова в его комнате в студенческом общежитии. Чуть позже были задержаны трое активистов оппозиционного движения "Весна" и шестеро феминисток — они собирались на первомайское шествие, но их задержали рядом с пространством феминистского проекта "Ребра Евы".

Само шествие началось только около 11 часов. С самого начала шествия за колонной оппозиционеров следил ОМОН. Полицейские огородили колонну металлическими рамками, не давали выйти на Невский проспект и просили подождать — активисты скандировали "Пропускай!" и "Путин! Лыжи! Магадан!". Полиция в ответ предупреждала, что расценивает поведение активистов как несогласованный митинг. Несколько человек из колонны были задержаны еще до начала шествия.

Около 12 часов колонна оппозиционеров все-таки сдвинулась с места, но буквально сразу же уперлась в цепочку ОМОНа, задержания продолжились. Около 13:30 полицейские полностью взяли колонну в кольцо, начались массовые задержания.

Всего на данный момент известно о задержаниях более чем 120 человек в девяти городах России.

Больше всего (66 человек) задержанных было в Петербурге. В Петропавловске Камчатском задержали не меньше 16 человек, в том числе членов "Яблока", КПРФ и "Справедливой России".

Также были задержания в Великом Новгороде, Краснодаре, Томске, Новосибирске, Курске, Сыктывкаре и Махачкале. В Махачкале полиция задержала организатора и четырех участников "Монстрации" — шествия, пародирующего первомайские демонстрации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева возле Украинского дома, утром 1 мая профсоюзы провели акцию в связи с празднованием Дня труда.

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Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

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