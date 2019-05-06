Катастрофа самолета в Москве: в России сделали важное заявление о "черном ящике"

Во время катастрофы SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево" черный ящик был поврежден.

Об этом сообщили авиационном комитете РФ (МАК).

Так, следственная группа заявила, что параметрический регистратор сгоревшего в аэропорту самолета "подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения".

Там отметили, что специалисты Научно-технического центра скопировали полетную информацию и подготовили ее для расшифровки и анализа.

При этом, комиссия по расследованию пообещала предоставить предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок с оперативными рекомендациями по безопасности полетов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве.

Также стало известно о россиянке, потерявшей родных в катастрофе SSJ-100 и бойне в Керчи.