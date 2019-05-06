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Катастрофа в Шереметьево: появилось жуткие кадры сгоревшего "Суперджета"

понедельник, 06 мая 2019, 13:02
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В сети появились первые кадры со сгоревшим авиабортом Sukhoi Superjet, который загорелся во время жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в Москве (РФ).

Видео было опубликовано Следственным комитетом России.

На кадрах заметны обгоревшие части корпуса самолеты, фрагменты салона и один, практически целый двигатель.

Рабочие аэропорта и работники чрезвычайных служб тем временем разбирают завалы самолета.

Также на видео был продемонстрирован "черный ящик" Sukhoi Superjet, частично поврежденный и обгоревший.

Подробнее о крушении самолета в аэропорту Шереметьево в Москве читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно о страшной трагедии и ее причинах.

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