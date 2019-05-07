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Летел за мечтой: фото и детали о молодом американце, погибшем в "Шереметьево"

вторник, 07 мая 2019, 12:55
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В ходе катастрофы воздушного борта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево (Москва, РФ) погиб молодой американец Джереми Брукс, который летел в Мурманск на "работу мечты".

Об этом сообщает издание New York Post.

22-летний американец недавно окончил колледж и намеревался устроиться на работу в Мурманской области гидом по рыбалке. Друзья Джереми отметили, что он был крайне увлечен рыбалкой и постоянно о ней говорил. После работы в России он собирался слетать на Аляску и в Аргентину, чтобы и там консультировать рыбаков.

Друг юного американца отметил, что он мог купить билеты впереди, но поменяться местами с кем-то и сесть в хвосте самолета – как раз там, где начался пожар.

"Мы знаем его, он был доброй душой. Мы предполагаем, что он мог пытаться помочь людям", - сообщил прессе друг покойного по имени Круз.

Бывший работодатель Джереми, владелец рыбацкого магазина Иван Вальдес отметил, что его смерть уже подтвердили дипломаты посольства США в России.

"Самым большим увлечением Джереми были его семья, друзья и рыбалка. У Джереми было самое большое сердце в мире, мир потерял хорошего человека", - рассказал он прессе.

Подробнее о крушении в аэропорту Шереметьево читайте в материале "Апострофа": Катастрофа Sukhoi Superjet: все, что известно острашнойтрагедии и ее причинах.

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