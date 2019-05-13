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Появились подробности убийства сына одного из главарей ДНР

понедельник, 13 мая 2019, 17:29
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Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве одной из версий смерти предпринимателя Евгения Алипова, который является сыном самопровозглашенного "главы службы по тарифам ДНР" Александра Алипова.

Об этом сообщается на сайте Gorlovka.ua.

Отмечается, что сын "чиновника ДНР" и бывшего замминистра ЖКХ Украины умер в квартире на проспекте Лобановского, 150 в Киеве.

Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие – пистолет, а у самого Алипова было огнестрельное ранение головы.

При этом блогер Ukr_Cheу себя в Twitter-аккаунте обратил внимание на путаницу с местом убийства/суицида Алипова в СМИ.

"Все-таки в Киеве, а то говорили, что в Донецке. И где ему еще быть если папка "министр днр" и бывший регионал - только в Киеве", - прокомментировал блогер.

При этом похоронен Евгений Алипов был в оккупированном Донецке.

Журналистам удалось выяснить, что умер он вследствие огнестрельного ранения в висок.

Также стали известны детали и его биографии, в частности, что его последним официальным местом работы была должность генерального директора оптового рынка "Господар" в Донецкой области. Там он работал до 2014 года, а затем был занят предпринимательской деятельностью неустановленного характера.

Как сообщал "Апостроф", утром 13 мая в прессе появилась информация, что на Донбассе в начале месяца убили сына экс-заммэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.

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