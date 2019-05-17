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В Беларуси устроили масштабное "маски-шоу" из-за громкого убийства сотрудника МВД: фото

пятница, 17 мая 2019, 13:01
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Милиционеры устроили массовые задержания в Могилевском районе, где в последний раз видели сотрудника МВД в Беларуси, убитого россиянами.

Об этом сообщает Наша Нива.

"К нам приехали милиционеры. В масках, с оружием, с автоматами. Забрали меня, моего несовершеннолетнего сына. Его забрали на допрос одного — а на это же милиция не имеет права. Меня к сыну не пустили. Я стала кричать, угрожать, что найду адвоката, — рассказала местная жительница. — Я добилась, чтобы милиция ему вызвала такси и отправила домой. Это было около половины третьего ночи".

По всему району забрали человек 40 мужчин и примерно столько же женщин.

"Милиция забирала всех мужчин, некоторых подростков и большинство женщин. В домах оставили только стариков и женщин с маленькими детьми", - добавляет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители Следственного комитета Беларуси заявили, что задерживают все "Волги" с российскими номерами в окрестностях Могилева, поскольку именно на таком авто был похищен 23-летний сотрудник ГАИ, которого позже обнаружили мертвым, со следами насилия и без брюк.

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