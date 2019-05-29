Валя-мечтательница: в Украине жестко ответили на циничное предложение соратницы Путина

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине "начать все с чистого листа", имея ввиду возобновления отношений между странами.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - заявила она.

По ее словам, запрос налаживания отношений с Россией "существует и в украинском обществе".

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее", - уточнила Матвиенко.

В сети резко отреагировали на заявление российской чиновницы, даже не выбирая выражений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли реакцию Матвиенко на инициативу создания трибунала по МН17.