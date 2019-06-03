Tinder в России "отдали" под контроль ФСБ: лучшие шутки в сети

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации популярную онлайн-платформу для знакомств Tinder.

Об этом сообщает Медуза.

Это означает, что сервис знакомств в обязательном порядке должен хранить в течение полугода данные пользователей и по требованию предоставлять их российским спецслужбам.

Отмечается, что в разделе о конфиденциальности компания-владелец соцсети сообщает, что она собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги — номер дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию.

В сети тут же стали комментировать эту новость.

Стоит отметить, что в России не все компании после внесения в реестр дают согласие предоставлять данные ФСБ.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержали агента ФСБ в Украине.