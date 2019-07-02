Масштабный потоп в Сибири: появились фото катастрофы, сделанные из космоса

Последствия катастрофического наводнения в Иркутской области России сфотографировали из космоса.

Соответствующие снимки опубликовал "Роскосмос".

В сообщении госкорпорации говорится, что несколько космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) несколько раз в сутки фотографируют пострадавшие от мощнейшего паводка территории. Полученные фотографии передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

"По состоянию на 1 июля получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн квадратных километров", — указывают в "Роскосмосе".

На полученных кадрах виден серьезный масштаб затопления. В частности, на снимках показаны города Нижнеудинск и Бирюсинск, где вышли из берегов реки и затопили многочисленные строения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тыс. жилых домов. По последним данным, катастрофа унесла жизни 14 человек. Жители региона заявляют, что не получали предупреждений от властей и МЧС о грядущем наводнении.