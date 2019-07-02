RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

22:24
Политолог заявил о попытке Саакашвили устроить "покушение" на самого себя
22:20
Скандал с украинской чемпионкой: появилась реакция главного спортсмена Украины
21:53
Всех на всех: у Кучмы сделали заявление по обмену пленными
21:30
Украинцы вышли на Майдан в Киеве из-за Клюева и Шария: видео, фото и подробности
21:05
Появились подробности смертельного ЧП с маленькой девочкой в Киеве
21:02
Нардепы заявили о службе кандидат от "Слуги народа" Куницкого в армии Израиля: фото
20:50
Новинский решил перерегистрировать "Смарт-Холдинг" в Мариуполь
20:48
Какие продукты в Украине оказались дороже, чем в Польше: сравнение цен
20:33
В Киеве пьяный неадекват устроил драку с "любовником" подруги: фото
20:33
Открути крышку ногой: звезды массово участвуют в новом необычном флешмобе
20:15
Названо число погибших на Донбассе военных медиков
20:03
Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Масштабный потоп в Сибири: появились фото катастрофы, сделанные из космоса

вторник, 02 июля 2019, 12:39
переглянути новину українською

Последствия катастрофического наводнения в Иркутской области России сфотографировали из космоса.

Соответствующие снимки опубликовал "Роскосмос".

В сообщении госкорпорации говорится, что несколько космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) несколько раз в сутки фотографируют пострадавшие от мощнейшего паводка территории. Полученные фотографии передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

"По состоянию на 1 июля получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн квадратных километров", — указывают в "Роскосмосе".

На полученных кадрах виден серьезный масштаб затопления. В частности, на снимках показаны города Нижнеудинск и Бирюсинск, где вышли из берегов реки и затопили многочисленные строения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тыс. жилых домов. По последним данным, катастрофа унесла жизни 14 человек. Жители региона заявляют, что не получали предупреждений от властей и МЧС о грядущем наводнении.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: