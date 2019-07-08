​Надо поговорить: украинцы требуют реакции Зеленского и СБУ на телемост с Россией

В сети поднялась волна гнева и возмущения из-за анонсированного ведущим программы "Вести недели" на канале "Россия24" (Россия) Дмитрием Киселевым проведения телемоста совместно с украинским телеканалом NewsOne.

Телемост под названием "Надо поговорить" должен состояться 12 июля.

"Есть стойкое ощущение, что Виктор Медведчук и ребята на его телеканалах либо жили либо в эмиграции последние пять лет, либо им нафиг вышибло мозги. У нас, конечно, свободная страна, каждый может инициировать разговор хоть с инопланетянами", - написал в Telegram-канале журналист и нардеп Мустафа Найем.

"Телеканал "Россия24" - это государственный телеканал, финансирование которого осуществляется из госбюджета Российской Федерации – того самого, который обеспечивает боеспособность российской армии и флота. Объемы финансирования телеканала рассчитывает правительство Российской Федерации, утверждает Государственная дума и подписывает президент Владимир Путин. Ровно те же субъекты, которые в 2014 году приняли решение об аннексии Крыма", - добавил он.

"Анонсированный Киселевым на 12 июля телемост Киев - москва (из студий NewsOne и россия ) - это серьезная угроза национальной безопасности Украины. Участие в этом шабаше украинских (?) журналистов расцениваю как пособничество оккупантам. Хочется верить, что у СБУ, Нацрады, президента и т.д. есть яйца для решительных действий", - журналистка Анна Молчанова.

"Привыкайте, теперь такие телемосты будут обыденным делом. Тем более что в качестве "лиц" будут выбирать милых и знакомых людей, вроде Малахова. Ну это чтобы вам легче "заходили" месседжи из-за поребрика", - политолог Тарас Березовец.

"Мне не о чем с ними говорить. Я не знал что сказать родителям своего погибшего воина когда привез к нему домой гроб как командир. Но я уверенно знал что его убила россия и я не хочу с ними говорить", - офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Так вот я не советую делать эфир с российским пропагандоном Киселевым на NewsOne. Не надо этого делать. Будут последствия. И я людей сдерживать не буду. Так что лучше отказаться от идеи надавить на эту рану. Больно будет всем", - народный депутат Борислав Береза.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет дал интервью российским пропагандистам, на что бурно отреагировали в сети.