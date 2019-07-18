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​Россия придумала, как избавиться от "грязной" нефти: СМИ раскрыли подлый план

четверг, 18 июля 2019, 18:14
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Россия решила подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, процесс наладят со следующей недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их сведениям во вторник на совещании в Минэнерго РФ состоялось совещание, на котором присутствовали российские нефтекомпании и Транснефть - российская компания-оператор.

Транснефть предложила компаниям схему постепенного подмешивания некондиционной нефти в чистый поток, что приведет к росту уровня содержания хлорорганики до 5 ppm с примерно 1 ppm сейчас в Приморске и Новороссийске, 3,5 ppm - в Усть-Луге. Согласно техрегламенту, принятому странами ЕАЭС, с 1 июля содержание органических хлоридов в нефти не должно превышать 6 ppm.

Подмешивание некондиционной нефти приведет к изменению качества нефти Urals с отгрузкой из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также в сырье, отгружаемом на НПЗ в центральной части России.

Нефтекомпании РФ не согласились с предложенной схемой, поскольку, по их мнению, рост содержания органических хлоридов в нефти окажет негативное влияние на её стоимость, а также потребует дополнительных технических решений от НПЗ.

По данным одного из источников, сейчас компании продумывают альтернативные варианты решения проблемы, которые они хотят предложить Минэнерго.

"Эту нефть можно продать со скидкой. Желающих найдется немало. Такой нефтью можно топить, её можно и размешивать, но нужен дисконт", - сказал источник.

"Смешивать чистые и грязные баррели - плохая идея, бесполезная трата продукта. Есть много вариантов, что можно с этой нефтью сделать. У нас есть предложения, мы их выскажем", - добавил другой источник.

Как сообщал "Апостроф", "Транснефть" выплатит казахстанскому оператору нефтепроводов "Казтрансойл" около $76 млн компенсации за некондиционную нефть.

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