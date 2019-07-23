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Прыгали в пылающие палатки: очевидица эмоционально рассказала о спасении детей в лагере в России

вторник, 23 июля 2019, 13:29
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В сети был опубликован полный пересказ событий в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, РФ, где пострадали дети.

О произошедшем рассказала вожатая Маргарита Харина для Telegram-канала Mash.

"Дети бегут тебе навстречу и просят о помощи. Обнажённые, босиком, с огромными ранами с головы до ног. Просят взять на ручки, а мы понимаем, что им будет ещё больнее", - говорит она.

Девушка утверждает, что проснулась от детских криков и вывела свою группу. В это время другие сотрудники лагеря отправились с детьми в медпункт. Порой вожатым приходилось прыгать в пылающие палатки, чтобы спасти детей.

Девушка назвала имена двух ребят, которые доставали детей из горящих палаток - Иван Костарев и Владимир Игнатьев.

По её мнению, причиной огня могли стать телефоны на зарядке.

С воспитателями работают психологи. В ходе пожара благодаря их быстрой реакции удалось избежать больших жертв.

Позже в сети появилось фото маленького героя Лёши Мартыненко. Он стал одним из пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми", и по рассказам детей, он пытался вынести девочек из пожара, сам при этом получив сильнейшие ожоги. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее количество жертв пожара в детском лагере "Холдоми" увеличилось до двух. Стали известны имена погибших детей: София Валова (23.07.2008) и Елизавета Безрукова (29.04.2007). Тело Софии было обнаружено на месте пожара, Елизавету с 90% ожогов тела доставили в больницу, где она позже умерла.

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