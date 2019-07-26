Боюсь за свою жизнь: известный россиянин заинтриговал сети фактами про Путина и его окружение

Российский блогер, финансист и оппозиционный политик Слава Рабинович заявил, что у него появились секретные данные относительно президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Рабинович отметил, что теперь знает о реальных доходах российского президента, о стратегии по удержанию власти Путиным, о выплатах его подопечным, а также об убийстве российских журналистов при расследовании деятельности частной армии "Вагнер".

"Мне передали следующую информацию:

1. Сколько, на самом деле, "стоит" Путин, откуда и как он берёт своё богатство, и где именно он его прячет.

2. Каков план незаконного удержания власти Путиным и его ОПГ.

3. Кто, почему и зачем убил Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР, и что они узнали в ЦАР незадолго до своей смерти.

4. Каков лимит трат на дебитовых и кредитных карточках Миллера и Грефа, и почему.

5. Какие суммы выплачиваются чиновникам в ранге замминистра в качестве т.н. "13-й зарплаты", - пишет он.

Российский оппозиционер отметил, что попытки устранить его физически обернутся большими рисками для Кремля – в этом случае указанная информация будет опубликована полностью независимым источником.

Ранее Слава Рабинович рассказал "Апострофу" о плане Путина относительно президента Украины Владимира Зеленского.