​Как спецслужбы Путина "крышуют" банки и воюют между собой: расследование журналистов

Журналисты российского издания "The Bell" разоблачили схему контроля ФСБ России коммерческих банков, работающих в стране.

Поводом для расследования стал арест в России бывшего главы банковского отдела в ФСБ Кирилла Черкалина и его сослуживцев по обвинениям в получении взятки и особо крупном мошенничестве. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей (почти $190 млн) деньгами и драгоценностями.

Черкалин возглавлял банковский отдел управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ (СЭБ). Эта служба занимается банками, страховщиками, пенсионными фондами.

По словам собеседника издания, у Управления "К" было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств - 0,1-0,2% от объема операции - или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения.

Банки, которые занимались обналом, Управление "К" ставило на "абонентскую плату", сказал бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией.

Для получения процента из ФСБ в банк командировали "подкрышника" - как правило, офицера в отставке. Ему чаще всего давали должность главы службы экономической безопасности банка, чтобы контролировать денежные потоки.

"Это позволяло держать все под колпаком", - отметил собеседник издания в банковском секторе.

Также в обязанности "подкрышников" входил сбор информации о рынке.

Всех троих силовиков, включая Черкалина, обвиняют в отъеме активов на сумму 499 млн рублей у московского застройщика Сергея Гляделкина. В 2010 году по его заявлению возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина. На суде адвокат Рябинина спросил у Гляделкина, как долго тот работает на ФСБ. Тот ответил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку дал подписку о неразглашении.

По данным издания, у Гляделкина были совместные проекты с сыном генпрокурора РФ Игорем Чайкой.

В ФСБ и Генпрокуратуре России на запрос издания не ответили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине СБУ рассекретила агента российской ФСБ, который собирал данные по Украине и Израилю.