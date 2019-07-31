RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

11:08
​Ситуация с Керченским мостом: у Зеленского заговорили про изменение законодательства
10:21
​Что происходит с гривной в последний день июля: курс от НБУ
09:48
​В Украине облегчат жизнь новорожденным и их родителям: что и когда изменится

30 июля

19:37
"Зеленые" и ГП "Гарантированный покупатель" призывают суд разблокировать выплаты на рынке ВИЭ
17:12
​В Украине выросли зарплаты: появились цифры
14:03
Создатели прокололись с фейковой акцией Adidas: в чем ошибка и как работает схема
13:46
​ПриватБанк распродает нефтебазы по всей Украине: названы цифры
12:42
Компания Коломойского после большого перерыва вернулась на тендеры Минобороны
11:43
​Зеленский подписал важный указ про онлайн услуги для бизнеса и простых украинцев
09:59
​Гривна стремительно растет: свежий курс от НБУ

29 июля

21:03
Украинцам в июле пересчитают зарплаты: кому повезет
18:45
​Суд признал банкротом компанию известного нардепа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Как спецслужбы Путина "крышуют" банки и воюют между собой: расследование журналистов

среда, 31 июля 2019, 13:53
переглянути новину українською

Журналисты российского издания "The Bell" разоблачили схему контроля ФСБ России коммерческих банков, работающих в стране.

Поводом для расследования стал арест в России бывшего главы банковского отдела в ФСБ Кирилла Черкалина и его сослуживцев по обвинениям в получении взятки и особо крупном мошенничестве. При обысках у них было найдено 12 млрд рублей (почти $190 млн) деньгами и драгоценностями.

Черкалин возглавлял банковский отдел управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ (СЭБ). Эта служба занимается банками, страховщиками, пенсионными фондами.

По словам собеседника издания, у Управления "К" было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств - 0,1-0,2% от объема операции - или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения.

Банки, которые занимались обналом, Управление "К" ставило на "абонентскую плату", сказал бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией.

Для получения процента из ФСБ в банк командировали "подкрышника" - как правило, офицера в отставке. Ему чаще всего давали должность главы службы экономической безопасности банка, чтобы контролировать денежные потоки.

"Это позволяло держать все под колпаком", - отметил собеседник издания в банковском секторе.

Также в обязанности "подкрышников" входил сбор информации о рынке.

Всех троих силовиков, включая Черкалина, обвиняют в отъеме активов на сумму 499 млн рублей у московского застройщика Сергея Гляделкина. В 2010 году по его заявлению возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина. На суде адвокат Рябинина спросил у Гляделкина, как долго тот работает на ФСБ. Тот ответил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку дал подписку о неразглашении.

По данным издания, у Гляделкина были совместные проекты с сыном генпрокурора РФ Игорем Чайкой.

В ФСБ и Генпрокуратуре России на запрос издания не ответили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине СБУ рассекретила агента российской ФСБ, который собирал данные по Украине и Израилю.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: