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Пушилина убьют: в сети рассказали о панике в Донецке из-за ревизоров Путина

вторник, 06 августа 2019, 01:22
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В ближайшее время на оккупированные территории Донецкой области прибудет комиссия из РФ с целью провести аудит средств, которые были потрачены руководителями формирования ДНР, и в частности, Денисом Пушилиным.

Об этом в своем блоге для "Обозревателя" сообщил Фашик Донецкий со ссылкой на инсайдерскую информацию военной разведки.

Он отметил, что за воровство выделенных из бюджета РФ средств, российские кураторы примут решение ликвидировать Пушилина, в очередной раз свалив вину за это на украинских военнослужащих.

"Пушилина с вероятностью 99% убьет "диверсионная группа" Хунты, ибо комиссия из РФ выдаст "черную метку" ммм-щику из Макеевки", - пишет он.

По словам блогера, недовольство руководителем ДНР на оккупированной части Донбасса уже достигло критической отметки, поэтому в Кремле было принято решение оставить без финансирования свои группировки на Донбассе. По его мнению, уже к осени Пушилина заменят на другое лицо, которое сможет поправить экономическую ситуацию в регионе.

Как сообщал "Апостроф", в начале лета в России распространили фейковую новость о том, что в Киеве убили экс-помощника главаря так называемой ДНР Дениса ПушилинаАлександра Лаврентьева.

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