Совмещают развлечения и аресты: россиян шокировал анонс странного турнира силовиков

Федеральная служба исполнения наказаний в России запланировала провести свой конкурс по вождению автозаков в Москве в тот же день, когда оппозиция запланировала провести митинг на Сахарова.

Об этом сообщают российские информационные издания.

"В один день с митингом на Сахарова в Москве пройдет турнир по вождению автозаков, его проведет ФСИН", - отмечается в заявлении "Дождя".

Российские пользователи сначала восприняли эту новость как жестокую шутку, но затем поступили подтверждения о соревновании от официальных источников.

"Про соревнование автозаков мы прочитали в коридоре суда и долго смеялись над шуткой. Но жизнь всегда смешнее и оказалось, что новость настоящая", - пишет журналистка "Эха Москвы" Ирина Воробьева.

Автор "Новой газеты" Ольга Романова призвала всех социально ответственных граждан РФ прийти на мероприятие ФСИН.

"Турнир по вождению автозаков, Москва, центр, 10 августа, не пропустите", - написала журналистка.

Пользователи разразились волной шуток относительно такого "совпадения".

Как сообщал "Апостроф", 8 августа на федеральных каналах в РФ вместо привычных телепрограмм начали показывать оповещение о непогоде, которая надвигается на Москву. Это всерьез обеспокоило население.