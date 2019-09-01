Теперь жертвоприношения: в России установили бюст Путина для "прямых обращений"

Жители поселка Хужир возле озера Байкал, в России, установили бюст президента России Владимира Путина, чтобы привлечь внимание к проблемам своего района.

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube канале "Байкальская Правовая Аномалия".

"В этом году президент Российской Федерации посещал Иркутскую область неоднократно. Причиной визитов стали печальные события, связанные с наводнениями. Но он не заметил той ситуации, которая развернулась на территории Ольхонского района. Поэтому мы решили привезти бюст президента сами, чтобы он обратил внимание на проблемы, которые сложились в районе", – говорится в видео.

В обращении говорится, что население побережья Байкала "оказалось под жестким прессом законов" и "фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории". В частности, местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.

В комментариях многие пользователи насмехаются над обращением жителей района, критикуя их за "преклонение" перед Путиным. Однако некоторые отмечают, что запись обращения перед бюстом президента является в первую очередь шуткой над Путиным и способом выразить свой протест.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения в России медленно, но растут, это вызвало гнев и возмущение пользователей сети.