В сети нашли "брата" Путина: из-за фото начался ажиотаж

В интернете обратили внимание на некое сходство президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Соответствующие снимки на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником Vіtаuskаs.

"А монголы с бурятами - это два братских народа или нет? Никто не подскажет?" – отметил он в подписи к фото.

В комментариях и перепостах многие заявили, что они действительно похожи, но есть и другая причина.

"Все, кто закачивает в свою ро*у килограммы ботокса, сразу становятся братьями и монголам, и бурятам", - заявил один из пользователей сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось забавное фото с президентом России Владимиром Путиным, который надел слишком широкие брюки на торжественные мероприятия с президентом Монголии.