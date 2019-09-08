Путин в день освобождения пленных отметился пикантным фото: в сети ажиотаж

Президент России Владимир Путин в день обмена пленными между Украиной и Россией нашел себе пикантное развлечение, появившись в "Лужниках".

Соответствующее фото опубликовал пропагандист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Во-первых, это красиво: Путин в реконструированном Дворце художественной гимнастики в "Лужниках", - прокомментировал фото он, показав Путина в окружении юных гимнасток.

В сети с меньшим энтузиазмом восприняли восхищение Смирнова и не удержались от комментариев снимка российского гаранта.

"Травести-шоу", "Моль среди бабочек", "Фуууу, старик среди гимнасток…Это уродливо", - прокомментировали снимок в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин оконфузился из-за странного наряда, надев слишком широкие брюки на торжество.

Также сеть взорвало фото перепуганного Путина. Он во время спуска на дно Финского залива в батискафе выглядел достаточно удрученно.