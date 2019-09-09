Вызывайте санитаров: Лукашенко взорвал сеть странной фразой

В понедельник, 9 сентября, на открытии матча между легкоатлетическими сборными Европы и США президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что через два года "Минск станет столицей Соединенных Штатов".

"Мы хорошо знаем, что в 21-м году, через два года, состоится еще один такой матч. Но в связи с тем, что в Америке пройдет чемпионат мира, то по правилам матч США — Европа там проводиться не сможет. Поэтому мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу, ни в Америку, а через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Уточняю, чтобы не заподозрили в нехорошем, как будто мы Америку хотим присоединить: на эти дни, если вы нам доверите, Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч", – сказал Лукашенко.

Лукашенко: Через два года Минск станет столицей США. pic.twitter.com/uJ4pRnNIP2 — РБ головного мозга (@belamova) September 9, 2019

Также во время выступления президент Беларуси заявил, что Дональд Трамп одержит победу на выборах в 2021 году (выборы в США пройдут в 2020, а не в 2021 году).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может ограничить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба".