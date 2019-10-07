В России в страшном пожаре погибло много детей: детали трагедии и кадры с места

В подмосковном поселке Чисмена Российской Федерации вспыхнул страшный пожар в многоэтажке, в результате которого погибло четверо детей и одна женщина, их мать.

Об сообщает Теlegram-канал Hue.

По предварительным данным, огонь охватил одну из квартир на первом этаже - всего сгорело 40 квадратных метров. Жертвами пожара стали двое детей в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый малыш. Еще три человека пострадали.

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В свою очередь, Telegram-канал LifeShotсообщает, что во время пожара сгорели две квартиры. Дети и их мать погибли, надышавшись угарным газом. Пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия. Причины возгорания уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России у границы с Украиной пожар охватил огромную территорию.