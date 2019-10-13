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В России простились с 9-летней девочкой, зверски убитой рецидивистом: фото и видео

воскресенье, 13 октября 2019, 14:22
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Фото: соцсети

В России в субботу, 13 октября, простились с 9-летней Елизаветой Киселевой, убитой местным жителем Михаилом Туватиным, который десять лет провел за решеткой из своих 35, за кражи и развращение несовершеннолетних.

Об этом сообщается в Telegram-канале Подъем.

На церемонию отпевания пришли несколько сотен человек. Людей было настолько много, что всем даже не хватило места в церкви.

Дело дошло до того, что несколько мужчин с белыми марлевыми повязками на рукавах попытались устроить фейс-контроль для желающих пройти в здание церкви и не пустили туда журналистов с камерами, обвинив их в желании "нажиться на крови".

Отметим, что несколько месяцев назад Туватин купил бесхозный гараж, сменил замки и занял его. 9 октября мимо бокса проходила Лиза и поинтересовалась у Михаила, его ли это гараж. Мужчина испугался, что гараж может принадлежать родителям школьницы, и затащил девочку внутрь. Он задушил девочку со злости за то, что она якобы нагрубила ему.

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У преступника большой послужной список отбывания наказаний в местах лишения свободы. В 2001 году ему предъявили административный штраф за мелкое хулиганство, в 2004 году его осудили за ограбление дома. В 2011 году подозреваемый надругался над женщиной, а после украл у нее фотоаппарат и телефон. Знакомые преступника утверждают, что у мужчины была судимость за педофилию. В общей сложности, Михаил отсидел в тюрьме 10 лет своей жизни.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней Елизаветы Киселевой.

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