В сети показали видео крупного пожара в России на базе ГРУ

В российском городе Сочи произошел пожар в воинской части, которую в сети называют базой "ЧВК Вагнера" Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации.

Видео пылающего здания сняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.

Пожар произошел в административном корпусе воинской части, расположенном в переулке Бестужева в городе Сочи. В официальных сообщениях не уточняется, какие войска тут дислоцируются.

В подписи к видео, опубликованному на Facebook пользователем под ником Ихтамнет_м0209, сказано, что пожар случился "в воинской части ГРУ РФ "ЧВК Вагнера".

Чтобы потушить пламя, понадобилось четыре пожарных расчета, из пылающего здания были эвакуированы 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", раньше российский десантник из Псковской дивизии ВДВ погиб во время учений.