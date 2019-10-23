Били и душили ремнем: в России пропагандист Кремля стал жертвой в схватке с бывшей женой и тещей

Оператор Russia Today Александр Карюк обратился в полицию из-за потасовки с бывшей супругой Светланою Петренко, официальным представителем Следственного комитета России, и ее матерью.

Текст заявления в полицию опубликовало издание “Baza”.

Александр Карюк утверждает, что его жена оформила с ним фиктивный развод, чтобы получить звание генерала СК: его разнообразные источники дохода трудно было отобразить в обязательной декларации. Со временем супруги начала ссориться и решили разъехаться.

В субботу, 19 октября, когда Карюк в очередной раз приехал за вещами домой, пара снова поругалась и даже подралась.

"Мать Светланы, схватила меня за руки, а Светлана стала душить меня ремнём сумки, которая в тот момент находилась на мне (висела через плечо), при этом она громко кричала, чтобы я её не бил, тем самым привлекая внимание соседей. Я стал задыхаться и терять сознание, так как у меня ранее была травма головы (ушиб головного мозга 2-й степени). Я стал вырываться, мать Светланы не удержалась на ногах, поскользнулась и упала, при этом могла получить ушиб головы", - сказано в тексте заявления.

Вследствие потасовки Карюк получил травмы и обратился в больницу. Справка о полученных повреждениях приложена к заявлению, в котором пострадавший просит Следственный комитет РФ разобраться в случившемся и оценить действия бывшей жены.

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