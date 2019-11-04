Путин устроил масштабные чистки силовиков

В России уволены 11 высокопоставленных чиновников МЧС, Следственного комитета и МВД, в том числе обвиняемый в мошенничестве генерал-майор полиции Александр Мельников.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на опубликованный указ президент РФ Владимира Путина.

В частности, от занимаемых должностей освобождены руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев; главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов; министр внутренних дел Карачаево-Черкесии генерал-майор Игорь Трифонов; начальник управления МВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов; начальник ГУ МЧС по Кировской области генерал-майор внутренней службы Михаил Лихачев; начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов; директор и заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко и Владимир Дежкин.

В отставку отправлен также первый замначальника управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти генерал-майор Александр Мельников. Его, кроме того, арестовали по обвинению в мошенничестве.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин обратил на себя внимание необычной хромотой во время возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.