Напоминает Чернобыль: в российском городе удивили странной подготовкой к визиту Путина, фото

В Омске (Россия) отметились странными приготовлениями к приезду президента России Владимира Путина, которые не могли не вызвать реакцию в сети.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте "Главный Либерал".

"В Омске перед приездом Путина землю покрасили в зеленый цвет, а если снег выпадет — вся работа насмарку… В какой-нибудь стране мира еще живут такие же идиоты?" – говорится в подписи к снимку, на котором действительно видно окрашенную землю.

В сети тут же стали обсуждать приготовления россиян к приезду президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин прибыл на открытие памятника экс-главы внешней разведки и МИД РФ Евгения Примакова в Москве в окружении огромного количества охранников и с пуленепробиваемым стеклом.