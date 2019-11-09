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Hände hoch! Знаменитый бренд из Германии устроил России позорную подставу

суббота, 09 ноября 2019, 04:24
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Известный спортивный бренд adidas разработал для сборной России по футболу форму, где в декоре на рукавах неправильно распределены цвета флага РФ.

Об этом рассказал политолог Алексей Голобуцкий на странице в Facebook.

Он опубликовал фото российского спортсмена в новой форме. По снимку видно, что в правильном порядке вставки в цветах флага РФ станут только если футболисты будут играть с поднятыми руками.

"Адидас" подогнал России за ее же деньги новый вариант формы футбольной сборной: с российским триколором на рукавах. Вот только бело-сине-красным флагом РФ он становится только в одном варианте - если поднять руки вверх", - заметил Голобуцкий.

Комментаторы под публикацией политолога пошутили о других позах в которых могут выступать известные во всем мире своими слабыми результатами российские футболисты и указали, что сами заказчики из федерации футбола РФ могли не обратить внимания на такую "мелочь".

Как сообщал "Апостроф", ранее российские болельщики устроили беспорядки в Будапеште перед началом матча между местным "Ференцварошем" и московским ЦСКА. Россияне агрессивно вели себя в метро, обливали присутствующих и провоцировали драки, в дело пришлось вмешаться конной полиции.

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