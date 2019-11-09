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В России город превратился в ледяную "пустыню" после двойного удара природы: фото и видео

суббота, 09 ноября 2019, 01:29
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В России город Солигалич в Костромской области постигли сразу две беды: затопление и мороз, вследствие чего он превратился в большой каток, а люди оказались замурованы в домах.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на чрезвычайные службы.

Так, сначала в городе резко поднялась вода, после этого был объявлен режим чрезвычайной ситуация и эвакуация из отдельных домов. Затем резко наступил мороз, и вода частично замерзла. В район были стянуты все доступные службы спасения. Местные власти запросили у правительстваувеличить сброс воды в регионе, и получили подтверждение.

8 ноября за ночь мороз превратил поверхность воды, которая затопила Солигалич в ледяную корку и власти взялись за разработку нового плана по спасению людей. Известно, что подтоплены были 68 приусадебных участков и 5 жилых домов. Также нарушено сообщение города с ближайшими населенными пунктами.

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