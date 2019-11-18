Чистое совпадение: сеть взбудоражили фото Лукашенко с моделью, ставшей депутатом

Депутатом нижней палаты белорусского парламента избрана "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич, с которой во время молодежного бала в декабре прошлого года танцевал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об избрании белорусской красавицы депутатом сообщают местные СМИ со ссылкой на председателя ЦИК Беларуси Лидию Ермошину.

"Избрана Василевич Мария — наша прыгажуня [красавица]», — цитируют Ермошину белорусские издания.

В декабре прошлого года на молодежному балу в Минске Мария Василевич попала в объектив, когда находилась на трибуне рядом с президентом Беларуси Александром Лукашенком и его сыном Николаем. Кроме того, она танцевала с белорусским лидером вальс.

Эти снимки сейчас стали предметом обсуждения в сети.

"Ну конечно же это чистое совпадение", "У Батьки хороший вкус и гетеросексуальная ориентация! А что еще надо, чтобы править вечно?", "Может это Колюне?" - пишут комментаторы в Twitter.

Почему в Беларуси состоялись досрочные выборы читайте в материале Апострофа: Лукашенко перехитрил Путина: зачем "Бацьке" досрочные выборы.