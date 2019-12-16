Ешь с лопаты круглый год: новые российские тарелки вызвали фурор в сети

Странный набор декоративных столовых тарелок в виде лопат, поступивший в продажу в России, вызвал воспоминания у пользователей соцсетей про не менее странный обычай устраивать в некоторых российских городах угощение блинами прямо с этого сельскохозяйственного орудия.

Фотографии набора тарелок опубликованы на странице "Мuд Роисси" в Twitter.

"Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны!!!!" - гласит подпись под снимками.

Комментаторы предлагают также другие вариации столовых наборов, в которые входят, в частности, лопаты чайные, кофейные, десертные и даже вилы для рыбы.

"Кто не ест блины с лопаты, тот работает на НАТО", "А кто украл черенки к тарелкам? Чем есть теперь?" - комментируют опубликованные фото в соцсети.

Как раньше сообщал "Апостроф", на ярмарке в российском городе Тамбов организаторы устроили раздачу бесплатного жареного картофеля и окрошки: местные жители пришли с ведрами.