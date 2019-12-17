В России депутата из партии Путина заподозрили в жутком убийстве: фото

Местный депутат из российского города Переславль-Залесский Владимир Корнилов, который является членом президентской партии "Единая Россия", был задержан по подозрению в убийстве.

Об этом со ссылкой на председателя городской думы Сергея Корниенко сообщают РИА "Новости".

По данным местных СМИ, депутат подозревается в том, что он задушил водителя такси, а затем поджег машину. Корнилов при этом, как утверждается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело убитого не обгорело до конца и следователи смогли выйти на след.

Корнилов являлся главой фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе. По словам представителей партии, депутат уже сложил свои полномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "ЕР".

Как ранее сообщал "Апостроф", 18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.