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В России депутата из партии Путина заподозрили в жутком убийстве: фото

вторник, 17 декабря 2019, 10:31
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Местный депутат из российского города Переславль-Залесский Владимир Корнилов, который является членом президентской партии "Единая Россия", был задержан по подозрению в убийстве.

Об этом со ссылкой на председателя городской думы Сергея Корниенко сообщают РИА "Новости".

По данным местных СМИ, депутат подозревается в том, что он задушил водителя такси, а затем поджег машину. Корнилов при этом, как утверждается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело убитого не обгорело до конца и следователи смогли выйти на след.

Корнилов являлся главой фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе. По словам представителей партии, депутат уже сложил свои полномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "ЕР".

Как ранее сообщал "Апостроф", 18-летний россиянин, который подозревается в ритуальном убийстве собственной сестры, попытался сбежать из зала суда через потолок прямо на глазах у полицейских.

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