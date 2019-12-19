Взяли за горло: Путин сделал неожиданное признание о Минских соглашениях

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что его вынудили подписать "минские соглашения".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Карточный домик: Европа"

"Украина сама признала, что "ЛНР" и "ДНР" существуют, настояв на подписях их представителей под минскими соглашениями. Порошенко и главы Франции и Германии "взяли меня за горло", настояв на подписях представителей "ЛНР" и "ДНР" под минскими соглашениями", - сказал Путин.

Кроме того он убежден, что в украинской власти якобы "нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с населением".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что пророссийские боевики "ЛДНР" выслали своих делегатов в Минск, где те встретились с представителями ПАСЕ и европейскими политиками.

Напомним, что в Кремле заявили, что изменения в Минские соглашения, так называемый "Минск-3", могут быть внесены только при условии участия "экспертов" из так называемых "ДНР" и "ЛНР".