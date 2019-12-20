В России нашли "украинский след" в стрельбе на Лубянке: в сети волна шуток

Российские пропагандисты нашли "украинский след" в бойне возле здания ФСБ, якобы у стрелка Евгения Манюрова был украинский акцент.

На это обратил внимание "Vіtаuskаs" в Twitter.

"Ну, наконец! Признайтесь, что тоже этого ждали?", - написал блогер.

Торговец оружием сказал о 39-летнем лубянском стрелке Евгении Манюрове, что он "шизофреник с украинским акцентом".

"А с карманов торчали визитки Правого сектора, а на шее виднелся черно-красный флаг", "Обидно. Надеялся, что акцент у него был литовско-американско-грузино-украинский. Украинцы опять литовцев опередили", "Торговец еще и врач-психиатр! Сразу поставил диагноз и продал оружие", "Теперь всё встало на свои места. Целые сутки вата ждала этого", "Украинцы тоже сражались в отрядах античекист", - пишут в комментариях.





Напомним, в Москве (Россия) около 18:00 возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.