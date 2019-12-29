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Между Россией и НАТО: появилась меткая карикатура на Лукашенко

воскресенье, 29 декабря 2019, 12:20
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В сети появилась меткая карикатура на президента Беларуси Александра Лукашенко и его выбор между Россией о НАТО.

Соответствующий риснок опубликовал художник Андрей Петренко.

На нем Лукашенко держит в руках две футболки: заштопанную майку-Россию и красивую новую футболку-НАТО.

"Отбросить немедленно мерзость которую держит в левой руке. Или ноги вытереть об неё", - написал пользователь сети Krychek в комментарии.

Лукашенко заявил, что если Россия нарушит суверенитет Беларуси, то НАТО и западные страны будут втянуты в войну.

Как сообщал "Апостроф", ранее возможное возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.

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