Залез в портал и не дышит: в Беларуси произошло необычное "ЧП" из-за Зеленского, аудио

Президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза, который произошел в Баларуси: спасателям поступил странный телефонный звонок.

Его аудио опубликовал блогер Nexta.

На том конце провода взволнованная женщина сообщила, что, якобы, Зеленский застрял в стене в городе Вилейке. Она также рассказала, что президент Украины якобы прилетел в белорусский город на вертолете и начал строить там портал.

Правда, магия не увенчалась успехом, и Зеленский пострадал, поэтому местная жительница вызвала спасателей.

В свою очередь, спасателям, услышавшим подобное, ничего не оставалось, как поинтересоваться у женщины состоянием ее здоровья.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский потроллил украинцев "увольнением" главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, отреагировав на петицию, которую подписали 25 тысяч человек.