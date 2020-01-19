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Должен быть абсолютно свободен: Медведев интересно обосновал свою отставку

воскресенье, 19 января 2020, 19:10
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Экс-премьер России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку длительностью нахождения на прежнем посту и необходимостью предоставления президенту Владимиру Путину после Послания "абсолютной свободы" действий.

Об этом он заявил в интервью программе "Время" Первого канала.

"В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сказал Медведев.

Он отметил, что возглавлял два кабинета министров на протяжении почти восьми лет, а это очень большой срок. За всю историю, включая советский и даже царский периоды, "так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур".

"Поэтому совершенно очевидно и то, что вот та работа большая, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством, она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание", - сказал Медведев.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе со всем правительством сразу после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Вскоре Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность Медведева.

Новым премьером России стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Он теперь должен будет сформировать новый кабинет министров.

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