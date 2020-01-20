Топ-чиновника России высмеяли едкой карикатурой из-за "верности" Путину

В сети появилась меткая карикатура на исполняющего обязанности министра иностранных дел Сергея Лаврова и его верность российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает известный карикатурист Андрей Петренко в Twitter.

Автор изобразил Лаврова героиней произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане". Он стал девицей, которая ради царя на все согласна.

"Я б для батюшки-царя", - подписал автор.

Напомним, что Лавров владеет элитным трехэтажным коттеджем в небольшом поселке под Москвой. Сергей Лавров также владеет квартирой в доме номер 3 по улице Шведский тупик в Москве. Общая стоимость недвижимости Лаврова, которой он начал обладать до 2014 года, может превышать 600 млн рублей.