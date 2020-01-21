Появилась меткая карикатура со всадником Путиным на перезагрузку власти в России

Известный карикатурист Сергей Елкин нарисовал новую карикатуру на президента России Владимира Путина и поправки в российскую конституцию.

Об этом сообщает DW на русском.

"Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует наш Сергей Елкин", - пишет автор.

"Молниеносен как с крымским референдумом, а чего тупить, все решено, гномики подпишут все, даже собственный расстрел", "Елкин как всегда мочит","А потом это издание спонсируемое из-за рубежа будет говорить, что не планирует попытки повлиять на внутреннюю политику РФ. Не зря государство хочет вас выкинуть", "Клячу историю загоним", - пишут в коментариях.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло.