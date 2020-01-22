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Говорит прачечная: сети взорвало нецензурное фото нового министра культуры России

среда, 22 января 2020, 16:34
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В сети было опубликовано фото нового министра культуры России Ольги Любимовой в футболке с нецензурной надписью, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Так, на снимке недавно назначенная на должность высокопоставленная чиновница позирует с грозным взглядом в черной футболке с принтом авторства художника Павла Лемтыбожа "Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите на***". По замыслу автора, принт своей идеей высмеивает мещанство отдельных россиян и их неспособность брать на себя ответственность.

В соцсетях креатив нового министра культуры не оценили, попытались предугадать реакцию общества на принт такого рода и вспомнили религиозное прошлое Любимовой.

"А если бы учительница или воспитательница из детсада такое фото запостила - её бы уволили?";

"Футболка прикольная, но как-то не вяжется с тетенькой, которая была автором передачи "Православный календарь";

"Своя, из народа";

"Какая культура - такой и министр";

"Сразу видно, что министр культуры, сначала спросила, а потом послала. Культурно";

"Хоть не скрывает чувств и намерений";

"Да на самом деле, главный пункт ее биографии: "была одним из инициаторов снятия с проката фильма "Смерть Сталина". Собственно, этого достаточно, чтобы понять, что перед нами Мединский 2.0";

"О, новый заведующий **ячечной? (шутка относительно отмыва средств на культурные проекты в России – "Апостроф").

Как сообщал "Апостроф", ранее новый министр спорта России Олег Матыцин попал в скандал – оказалось, что в начале 2000 он был осужден за мошенничество.

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