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Хуже чумы: главный страх россиян высмеяли меткой карикатурой

четверг, 30 января 2020, 10:25
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В сети была опубликована новая карикатура на российского политика Владимира Жириновского и россиян в целом.

Работу опубликовал автор - известный художник Андрей Петренко у себя в Twitter.

На рисунке изображен человек, похожий на лидера партии ЛДПР, у которого рот закрыт женскими трусиками в качестве маски. Также персонаж жестом руки просит от него отодвинуться.

"Для России правда страшнее чумы... Посвящается Жириновскому", - заметил художник.

Ранее лидер российской партии ЛДПР заявил, что китайский коронавирус является "биологическим оружием США, которое призвано подорвать экономику Китая". Позднее его версию поддержала экс-"прокурор" оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реанимировать пакт Молотова-Риббентропа и "покончить с анархией в Киеве".

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