Родина-мать и другие персонажи: в сети делятся фото "патриотического" тату-батла в России

В Волгограде в честь годовщины победы в СССР в Сталинградской битве прошел тату-батл, в котором приняли участие более 50 мастеров.

Местное издание "Городские вести" пишет, что за 10 часов участники должны были создать рисунки в четырех номинациях: "Цветной реализм", "Черно-белый реализм", "Традиция" и "Графика".

Отмечается, что часть мастеров выполнила тату на военную тематику.

В соцсетях активно делятся фотографиями татуировок, на которых, в частности, изображены георгиевская ленточка, советские военные и "Родина-Мать".





Как сообщал "Апостроф", в 2019 году участница шоу "Король десертов" Рузанна Щербина вызвала в сети ажиотаж, сделав себе тату со скандальным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Позже она сделала татуировку с Владимиром Зеленским.