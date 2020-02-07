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А могли и Украину приплести: сети повеселило раскрытие "тайны" коронавируса на росТВ

пятница, 07 февраля 2020, 00:22
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На российском телевидение в сюжете о коронавирусе в Китае построили странную логическую цепочку, чтобы связать его распространение с президентом США Дональдом Трампом, вызвав этим недоумение в соцсетях.

Сюжет, автор которого "неопровержимо доказывает" связь между коронавирусом и президентом США, был показан на Первом канале российского телевидения.

По мнению российского журналиста, связь распространения болезни с Дональдом Трампом заключается в слове "корона", которое присутствует в названии коронавируса. Как известно, до своего избрания президентом Трамп был известен как учредитель Всемирного конкурса красоты, на котором он раздавал короны победительницам. Именно это, по мнению росТВ, несомненно указывает на президента США как на виновника эпидемии смертельной болезни, которая должна ослабить Китай как главного конкурента на мировом рынке.

"По сравнению с ними Петросян был занудным документалистом!))))", "Удивительно, как они сюда еще Украину не приплели. "Коронабандеравирус" - создан врагами Расеюшки матушки! С целью угнетения и порабощения Великой России и братьев наших меньших — китайцев", - комментируют странный сюжет в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф",в аптечном киоске города Феодосии в оккупированном Россией Крыму предлагают не только профилактику, но и лечение смертельного коронавируса 2019-nCoV, который распространяется с Китая.

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